فسر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، رأيه في ركلة الجزاء التي تم احتسابها لنادي الزمالك أمام إنبي التي أقيمت الثلاثاء الماضي في الدوري.

وكان عصام عبد الفتاح قد أكد أن قرار محمود ناجي حكم مباراة إنبي والزمالك، باحتساب ركلة جزاء بها شك بنسبة 50 %، مما اثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «من يفهم حديثي هم خبراء التحكيم، على مستوى الفيفا هناك مناطق لاحتساب صحة القرار من عدمه، مثل المنطقة السوداء والبيضاء وبينهما منطقة رمادية أي أن يكون وقتها قرار الحكم يجب أن نسير خلفه، مهما كان».

وأضاف: «وأكبر مثال هو قرار ركلة جزاء الزمالك وحالة هدف الأهلي اليوم لولا وجود تقنية الفيديو لسيرنا خلف قرار الحكم، وخبراء التحكيم فقط من هم من يفهمون كلامي».

وكشف صحة ركلة جزاء الزمالك.. قائلا: «قلت بالأمس أن ركلة جزاء الزمالك بها شك بنسبة 50%، لكنني تأكدت من صحتها اليوم بعد مراجعتها مع عدة خبراء».

وعن حقيقة اسناد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحكام أجانب.. قال: «لا اعلم شئ عن هذا الحديث، وحتى الآن لم يتقدم أي ناد بطلب حكام أجانب».

وأتم عصام عبد الفتاح: «في حالة طلب أي ناد اسناد أي مباراة لحكم أجنبي، يتم عرض الطلب لمجلس إدارة الاتحاد للبت في الأمر وبعدها نتخذ خطواتنا».