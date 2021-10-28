قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا ينشر صوره مع زوجته وأولاده؛ لأنه يخاف من الحسد، معقبًا: «بخاف من العين وبصدق في الحاجات دي، وجدتي كانت ديمًا بتقول داري على شمعتك تقيد».



وأضاف خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الخميس، أنه لا يرغب في رؤية أحد لأولاده؛ لأنهم بمثابة أهم شيء في حياته، متابعًا: «أنا بخرج في الإعلام ميهمنيش لإني بحس إن ربنا حاميني وبتحصن».



وعن تصريح يسرا بأنها تعتبر نفسها من عائلة ساويرس، أوضح أنه يعتبر الفنانين إيناس الدغيدي وعادل إمام وبشرى وأروى جودة وأحمد السقا وخالد الصاوي من العائلة، واصفًا «الصاوي» بأنه فنان قدير.



وأشار إلى أنه الابن الوحيد الذي وُلد في سوهاج، مستطردًا: «واخد كل صفات الصعايدة، خصومتي وحشة ومسيبش حقي وباخد بتاري ومرجعش لورا، وكمان عصبي وناشف».





