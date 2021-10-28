 السيسي يدعو طفلا على الهواء لقراءة ما تيسر من القرآن في أول افتتاح لمشروع بالدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يدعو طفلا على الهواء لقراءة ما تيسر من القرآن في أول افتتاح لمشروع بالدولة


نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:46 ص

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الفهم إلى جانب الحفظ، قائلًا: «احفظ بس افهم، لأن الحفظ لوحده بدون فهم مش كفاية».

وتوجه السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، بحديثه إلى الطفل المعجزة أحمد تامر الذي يحفظ القرآن الكريم: «متتخضش ده أنا زي جدك».

ودعا الطفل إلى قراءة ما تيسر من القرآن الكريم في أول افتتاح للدولة قريبًا، متابعًا: «أدعوك في أول افتتاح تأتي لقراءة ما تيسر القرآن أستأذن الوالد وأسرتك أن تكون في أول افتتاح الشيخ بتاعنا تقرأ ما تيسر من القرآن».

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