 سفير مصر لدى كندا يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أوتاوا - بوابة الشروق
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سفير مصر لدى كندا يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أوتاوا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 7:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 7:15 ص

بحث سفير مصر لدى كندا، أحمد حافظ، بمكتبه بالعاصمة الكندية (أوتاوا) مع عميد كلية الهندسة بجامعة أوتاوا، جاك بوفيس، سبل التعاون المثالي بين مصر والجامعة المرموقة.
وقال السفير المصري إن التعاون مع الجامعة الكندية يتم من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار مبادرة "بُناة مصر الرقمية"، مؤكدا أن مثل هذا التعاون يدعو إلى الفخر.
ونوه السفير المصري بحصول عشرات من الطلاب المصريين على الماجستير في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والروبوتات بجدارة، مشددا على أن العدد في ازدياد، مضيفا أن هذا التعاون يمثل قصة نجاح نعتز بها في تنمية الكفاءات وتأهيل الشباب.
يذكر أن جامعة أوتاوا كانت أول جامعة في كندا توقع شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية لتدريب الجيل القادم من المهندسين المصريين في مجال التقنيات الرقمية، حيث يتم تدريب 300 مهندس كجزء من مبادرة بناة مصر الرقمية.

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