افتتاح معرض تشكيلي بجاليرى لمسات للفنون عن مصر وإفريقيا

استضاف جاليري لمسات للفنون التشكيلية بالقاهرة معرضا للفن التشكيلي بعنوان (مصر وإفريقيا)، بمشاركة مجموعة متميزه من الفنانين التشكيلين من مصر وعدد من الدول.

وتتناول فكرة المعرض - الذى يستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل - مفهوم الهوية المصرية والهوية الافريقية من خلال اللوحات التشكيليه وأعمال النحت - وكذلك الفنون اليدويه، وقام بافتتاح المعرض الكاتب والناقد سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري الأسبق.

كما يتضمن المعرض مختارات للأديب محمد سلماوي، وهي عبارة لوحة للمخرج والفنان أحمد عاطف من ضمن كتاب "ميمورابيليا"، والذي يضم مقتنياته من اللوحات الفنية والمخطوطات النادرة.

وتعتبر قاعة لمسات للفنون من القاعات المهمة بالحركة التشكيلية والتطبيقية وتلقى المزيد من الضوء على العناصر المؤثرة فى الفن التشكيلي، والتي تعدد مبدعوها، وأصبح لديها حاليا دورا كبيرا في إبراز التراث الفني الهائل للمبدعين المصريين والعرب في مجال اللوحة والصورة والنحت، والفنون التطبيقية وذلك من خلال إقامة المعارض المختلفة لهم مما يمثل زخم فنى كبير.