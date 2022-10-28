لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرون في حادثي تصادم أعلى كوبري أبو شناف بمركز المنيا وساىع التجارة بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم ٦٣٧٣ ر. ا. م نصف نقل، بدراجة بخارية بدون لوحات أعلي كوبري أبو شناف بمركز المنيا نتيجة التخطي الخاطئ.

وتسبب الحادث في مصرع د. م. ا، ٢٥ سنة، لا يعمل، مقيم بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وإصابة ع. ت، ٤٠ سنة، لا يعمل، ومقيم صفط الخمار بمركز المنيا.

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين، وجثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب 4 أشخاص بينهم طفل؛ إثر تصادم تاكسي و سيارة ملاكي أمام مرور مدينة المنيا الجديدة، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كلا من: حسام جمعه مصطفى، يبلغ من العمر 54 عاما، مقيم بكفر الدوار، مارك ماهر فؤاد، طفل يبلغ من العمر 9 أعوام، مقيم بمدينة المنيا الجديده، خالد فريد محمد، يبلغ من العمر 39 عاما، و إيمان شادي هاني إبراهيم، تبلغ من العمر 39عاما، مقيمة بمدينة المنيا الجديدة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلي مستشفي المنيا العام والتحفظ على المركبات تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.