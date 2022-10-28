ضبط 52 ألفا و216 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 52 ألفا و216 مخالفة متنوعة من بينها 22 ألفا و895 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و630 مخالفة للسير بدون تراخيص، و30 مخالفة موقف عشوائي، و27 مخالفة لشروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.