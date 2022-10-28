بعد العثور على جثة في حجرة معدات الهبوط لطائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، ألغت الشركة رحلات تابعة لها إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت إنه تم اليوم إلغاء رحلتين تابعتين للوفتهانزا وثالثة لشركة "أوستريان إيرلاين"، التابعة للمجموعة، إلى إيران، مضيفة أن من المنتظر اتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات بعد ظهر اليوم.

وصباح أمس الخميس، اكتشف موظفون جثة لرجل داخل حجرة معدات الهبوط لطائرة إيرباص "إيه 340" كانت أقلعت من طهران. ولم تتضح بعد معلومات عن هوية الرجل، وتتولى رئاسة شرطة فرانكفورت التحقيق في الأمر.

وبحسبـ خدمة تتبع الرحلات الجوية "Flightradar24"، استغرقت الرحلة المباشرة "LH601" من طهران إلى فرانكفورت ما يقرب من خمس ساعات أمس الخميس وهبطت في فرانكفورت في الساعة 18ر5 صباحا (التوقيت المحلي لألمانيا).