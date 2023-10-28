إعلام فلسطيني: أكثر من 100 شهيد إثر قصف إسرائيلي لبرج سكني كان يأوي نازحين بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، بأن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي لبرج سكني غرب مدينة غزة في حي الشاطئ كان يأوي نازحين.
وبدأت إسرائيل، الجمعة، الاجتياح البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة، وفق كالة سبوتنيك.
وخلال العلمية، شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والكهرباء والمياه عن كامل القطاع.
ودعا قرار عربي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.
في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.