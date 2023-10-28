قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل برا وتهاجم أهدافا تحت الأرض مع انقطاع الاتصالات في غزة

دخلت، اليوم السبت، حرب إسرائيل في غزة أسبوعها الرابع وسط قصف مدفعي كثيف وزيادة التوغلات البرية وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد هجماته الجوية والبحرية والمدفعية على جميع مناطق قطاع غزة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.



وحسب المصادر، طال القصف محيط مستشفيات الشفاء والأندونيسي وسط القطاع، بعد أن أغارت طائرات إسرائيلية أكثر من 10 مرات على محيط المستشفيين.



وأوضحت المصادر، أن الغارات استهدفت منازل مأهولة في مخيمي الشاطئ والنصيرات وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع.



ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني، والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء بينما يحاول السكان نقل المصابين على عربات وفي مركبات خاصة.



ولا تزال الاتصالات مقطوعة في قطاع غزة في أعقاب ما يبدو أنه إحدى ليالي القصف الأكثر كثافة في القطاع المحاصر، وفقًا للمعلومات القليلة التي تم تسريبها.



من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائراته الحربية أغارت الليلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، شملت تصفية نشطاء من حركة حماس وتدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت الأرض.



وذكر الجيش، أنه خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية شاركت نحو 100 طائرة حربية استخدمت مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس.



كما أعلن جيش الاحتلال "مقتل رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس عصام أبو ركبة، الذي قال إنه كان مسئولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيرة، والمظلات الشراعية، وأنظمة الاستطلاع الجوي، والدفاع الجوي التابعة لحماس"، على حد قوله.



وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما؛ ما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المبانِ السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وانترنت.



ولم يتسن تحديث أرقام الشهداء والمصابين في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت.