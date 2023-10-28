قطر: جهود الوساطة مستمرة للإفراج عن الرهائن المدنيين وإنهاء الحرب في غزة

قال رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إنه أكد خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة في حشد الدعم الدولي والأممي؛ من أجل التهدئة وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، وكل ما من شأنه إنهاء الحرب وتحقيق السلام. وأشاد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المنادي بهدنة إنسانية فورية؛ لوقف الأعمال العدائية وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة الاستجابة للقرار، منوهًا أن «التصعيد البري الإسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين وأبعاد إنسانية واقتصادية مدمرة».

https://x.com/MBA_AlThani_/status/1718301939069317563?s=20

أكدت في لقائي مع سعادة @antonioguterres تقدير دولة #قطر لجهود الأمم المتحدة في حشد الدعم الدولي والأممي من أجل التهدئة وخفض التصعيد في قطاع غزة. نؤكد استمرار جهود الوساطة القطرية لإطلاق سراح الرهائن المدنيين وكل ما من شأنه إنهاء الحرب وتحقيق السلام. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) October 28, 2023

وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في الدوحة، أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وجرى خلال المقابلة، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وأعرب الوزير خلال اللقاء، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وأن قتل المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وشدد على رفض دولة قطر التام للقصف العشوائي على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لشعبها المحاصر، وحذر من خطورة التصعيد البري لهذه الحرب على سلامة المدنيين والرهائن في غزة.