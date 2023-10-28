 قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين وتهدم منزل قيادي بحماس في رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين وتهدم منزل قيادي بحماس في رام الله

وكالات
نشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 4:43 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 4:43 ص


هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، منزلا واعتقلت سبعة فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للقيادي في حركة حماس في الضفة الغربية باجس نخلة.

وأضافت المصادر أن العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين هم: الشقيقان خليل وأيهم زكي مصاروة، ومحمد رائد مصاروة، والشقيقان شادي ومحمد رمزي نخلة، ونزار أبو عصبة، والطفل خليل محمد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

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