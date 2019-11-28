الجزائر والأمم المتحدة والأزهر والكنسية الأرثوذكسية يؤكدون دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكدت الجزائر والأمم المتحدة والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، ضرورة دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإقامته دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال الفعالية التضامنية التي أقامتها جامعة الدول العربية اليوم الخميس بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأكد سفير الجزائر لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية محند صالح لعجوزي مجددا مساندة بلاده المطلقة للقضية الفلسطينية، داعيا الدول العربية إلى تعزيز تضامنها القوي مع الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضرورة دعمه.

واعتبر لعجوزي أن "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" يمثل شهادة واعتراف من المجموعة الدولية بحقوق الشعب الفلسطيني الضائعة، والتي دفع من أجلها تضحيات باهظة ودافع عنها في كل المنابر الإقليمية والدولية .

وأكد التزام الجزائر بدعم قوانين الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن مبادرة السلام العربية تشكل الطريق الصحيح نحو حل شامل وعادل ونهائي لتسوية القضية الفلسطينية.

من جانبها، قالت مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة راضية عاشوري، في كلمتها إن "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني " يمثل فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن معاناة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة وأنه لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، والتي تتمثل في حق تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والعيش بكرامة، وحرية، وطمأنينة.

وأكدت أن الأمم المتحدة تعتبر أن هذا اليوم يشكل فرصة لإعادة تأكيد موقفها الثابت، الذي يدعو إلى ضرورة تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء محنة الشعب الفلسطيني، ولتسليط الضوء على ما تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون من جهود حثيثة لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني.

بدورها، أكدت نهلة الصعيدي، ممثلة الأزهر الشريف، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف ومن ورائه كافة المسلمين في المشرق والمغرب، يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومساعدته في كافة المحافل الدولية، مطالبة بضرورة دعم الفلسطينيين في هذه المرحلة الحاسمة.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا إكليمندس، ممثل كنيسة القبطية الأرثوذوكسية بمصر، أسقف عام ألماظة وشرق مدينة نصر، حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه ووطنه وتمكين دولته وحكومتها من قيادة وطنية بحرية تامة نحو التقدم والازدهار، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي وليس بدائل حلول للقضية الفلسطينية، وبما يعيد الحق لأصحابه.

وتم على هامش الفعالية التضامنية بـ"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، عرض فيلم وثائقي تحت عنوان "القدس ..عاصمة فلسطين"، إلى جانب تنظيم معرض فني يجسد معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي بعنوان "القدس عربية 7000 سنة حضارة وتاريخ".