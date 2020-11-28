روحاني يتهم إسرائيل باغتيال عالم نووي إيراني بارز

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اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسرائيل باغتيال عالم نووي إيراني بارز أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ووصف روحاني قتل محسن فخري زاده، بأنه "عمل إرهابي" نفذه "نظام إسرائيل المرتزق"، طبقا لبيان تم نشره على موقعه الرسمي الإخباري اليوم السبت.

وامتنع مكتب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو عن التعليق، مثلما فعل مسؤولون في البنتاجون. ولم ترد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" على الفور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعلم بخطط تنفيذ عملية اغتيال.

وكان رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري توعد أمس الجمعة بـ"انتقام قاس ينتظر الجماعات الإرهابية ومن يقف وراء الهجوم" الذي أسفر عن مقتل عالم نووي إيراني بارز، حسبما ذكر التليفزيون الإيراني.

وقتل العالم النووي محسن فخري زاده وعدد من الحراسة الأمنية له في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران أمس الجمعة، فيما يبدو أنها تكرار لعمليات اغتيال سابقة، ألقت إيران بالمسؤولية عنها على وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال باقري إن فخري زاده "استطاع أن يرفع القدرة الدفاعية للبلاد إلى مستوى مقبول من القدرة الردعية".

وتوعد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أيضا بالانتقام لمقتل فخري زادة.

وذكر قاليباف في تغريدة على تويتر، أن "الثأر لدماء محسن فخري زاده قادم لا محالة". وقال إن "انتقام إيران سيشمل كل من نفذ ووقف خلف اغتيال محسن فخري زاده".

وأدان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، بشدة، العملية التي وصفها بـ"الإرهابية العمياء"، مؤكدا وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال، حسبما ذكرت وكالة فارس.

وقال إن "هذه الخطوة الجبانة التي توجد فيها مؤشرات جادة على تورط إسرائيل، كشفت عن محاولات عدوانية من جانب منفذيها الذين أصيبوا بالإفلاس".

وأضاف أن ايران تدعو المجتمع الدولي وتحديدا أوروبا إلى وضع حد لمعاييرها المزدوجة المشينة، وإدانة هذا العمل الإرهابي المنظم.

وقتل محسن فخري زاده في منطقة دماوند بضواحي العاصمة، حسبما ذكرت شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الايرانية، أن عناصر "إرهابية" مسلحة هاجمت ظهر أمس الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الأبحاث والابتكار بالوزارة.

وجاء في البيان أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى"، حيث توفي هناك.

وكان أربعة علماء نوويين إيرانيين آخرين قد قتلوا في طهران منذ عام 2010.