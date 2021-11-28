بلومبرج: الأسواق تواجه أسابيع من الغموض انتظارا لمعرفة آثار سلالة أوميكرون

يعتمد مصير الأسواق العالمية الآن على الأقل جزئيا على المختبرات حول العالم التي تجري اختبارات بشأن سلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا، ما قد يترك المستثمرين لأسابيع من عدم اليقين انتظارا لنتائج بشأنها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وتوصف السلالة التي تم رصدها في أفريقيا بأنها مثيرة للقلق بشكل كبير، وأدت بالفعل إلى فرض حظر للسفر على مستوى العالم..



ويجري العلماء تحليلا بشأن ما إذا كانت هذه السلالة تتفادى اللقاحات ومدى اختلاف أعراضها عن السلالات الحالية.



ووفقا لبلومبرج، تتوقع شركة بيونتيك الألمانية لصناعة اللقاحات صدور البيانات الأولى في غضون أسبوعين، وهي نتائج أولية ستساعد في تحديد ما إذا كانت ستلوح في الأفق حالة هلع عابرة أو ضربة أكبر لعملية فتح الاقتصادات حول العالم.



كان مستثمرون قلقون قد تخلصوا من أسهم حول العالم يوم الجمعة الماضي واندفعوا نحو ملاذات آمنة مثل السندات السيادية مع تزايد حالة التقلب.



ووفقا للخبيرين الاستراتيجيين لدى مجموعة سيتي جروب الأمريكية المالية، جامي فاهي وياسمين يونس، فإن فترة ظهور مزيد من الوضوح بشأن سلالة أوميكرون قد تكون ما بين أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، وهي فترة قد يتعرض فيها الطلب على الأصول الأكثر مخاطرة لضربة.