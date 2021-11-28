ناقد فني: تكريم نيللي اللقطة الأجمل في مهرجان القاهرة السينمائي

أكد الناقد الفني رامي المتولي، أن ظهور سمير صبري على المسرح خلال تكريمه نيللي هي اللقطة الأجمل في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "حوار سمير صبري ونيللي رغم أنها كانت ارتجالية ولكن كان فيها حضور قوي واستحواذ على المسرح".

وأشار الناقد الفني رامي المتولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن أبرز السلبيات في المهرجان هي الفقرة الكوميدية بين علي ربيع وخالد الصاوي، موضحا أن هذه الفقرة كان فيها نوع من الافتعال ولم تكن حيوية، فضلا عن مشاكل أخرى في النطق لدى مقدمة الحفل.

وأضاف الناقد الفني رامي المتولي، أن السيطرة اليوم في ثاني ليالي مهرجان القاهرة السينمائي للأفلام العربية، حيث عرض فيلمين مهمين فيلم سعودي وآخر أردني اليوم، مؤكدا أن الفيلمين كان فيهم حضور كثيف وبهما تركيز على قضايا المرأة بشكل مكثف، كما أكد أن المنافسة ستكون صعبة على الجوائز مع حضور عربي بارز في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام.

وانطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، بمشاركة فنيين وسينمائيين من أكثر من 63 دولة.

وشهدت الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".