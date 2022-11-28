تقارير: مقتل 40 متمردا بورونديا في اشتباك شرقي الكونغو

أفاد جيشا الكونغو وبوروندي يوم الأحد بأن القوات الكونغولية تمكنت من قتل 40 متمردا بورونديا مسلحا داخل الأراضي الكونغولية.

وجرى العثور على أفراد الميليشيا، الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى ميليشيا قوات التحرير الوطنية، خلال عملية عسكرية مشتركة بين الكونغو وبوروندي في مقاطعة كيفو الجنوبية بشرقي الكونغو يوم الجمعة.

وتقدر الولايات المتحدة أن حوالي 130 جماعة مسلحة مختلفة تنشط في شرقي الكونغو، وهي منطقة يقطنها نحو 90 مليون شخص. ويسعى الكثيرون للسيطرة على الموارد الطبيعية الثمينة التي يمكن استغلالها أو التنقيب عنها في المنطقة.

ومن المقرر أن تلتقي الحكومة الكونغولية بممثلي بعض هذه الجماعات المسلحة اليوم الاثنين في نيروبي بوساطة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا. كما التقى العديد من قادة شرق إفريقيا في العاصمة الأنجولية، لواندا، الأسبوع الماضي لدفع عملية السلام المقترحة في شرقي الكونغو.