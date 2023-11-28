تحرير 168 محضرا خلال حملات تموينية في الإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن به كمية تقدر بنحو ٢٧٦٠ كيلو من مخلفات الألبان والدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط أحد المخابز لتجميعه ٦ شكائر دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء وضبط أحد المخابز لتصرفهم فى شيكارتين دقيق بلدي مدعم، بجانب تحرير ١٦٨ محضرا تموينيا متنوعا.



وفي مجال الرقابة على المحال التجارية، حررت الحملة ٤٦ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر، ٦٠ محضر عدم حمل شهادة صحية، ٤ محاضر سلع مجهولة المصدر وفواتير، ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.

وفي مجال الرقابة على المخابز، حررت الحملة ٥ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ١٤ محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٢٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، محضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، محضر تصرف فى الدقيق، محضر لتجميع الدقيق.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين ومحتكرى السلع.

وقرر بشارة تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد في كل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحى وتضم عضوية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق، للمتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، والمرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.