قادة مشجعي المنتخبات الآسيوية يتطلعون لتجربة فريدة في كأس آسيا بقطر

أعرب قادة المشجعين من أنحاء آسيا عن سعادتهم باقتراب موعد انطلاق كأس آسيا لكرة القدم في قطر، والتي ستقام في الفترة من العاشر من يناير حتى 12 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في القارة للتنافس على لقب درة البطولات الآسيوية.

ومع تنافس عمالقة القارة على الطريق لمنصة التتويج، سيكون بانتظار المشجعين عروضاً كروية مشوقة طوال فترة البطولة التي تستمر لمدة شهر. أما خارج المستطيل الأخضر، فسيقضي المشجعون أوقاتاً ممتعة مع أجواء احتفالية تتميز بباقة منوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية، مع استكشافهم للعديد من نقاط الجذب السياحي والمعالم الثقافية في قطر، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال البنية التحتية القوية لمحطة المترو وشبكة الترام والطرق المشيدة وفق أحدث المواصفات العالمية.

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم، الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا أن المشجعين من أرجاء القارة يتطلعون إلى دعم منتخباتهم الوطنية على أرض قطر في النسخة المرتقبة من كأس آسيا.

وأضاف: "تحظى البطولة الآسيوية باهتمام كبير من المشجعين، إثر النجاح المذهل الذي شهدناه في كأس العالم 2022 في قطر، والتعريف بالإمكانيات الاستثنائية التي تمتلكها قطر في استضافة البطولات الكبرى ومستوى الخدمات والفعاليات التي تقدمها للمشجعين والزوار من أنحاء العالم."

وأكد الجاسم على أهمية بطولات بهذا الحجم والتي تتجاوز مجرد الاستضافة بحد ذاتها، حيث توفر للجماهير فرصة رائعة للتعرف عن قرب على الثقافة القطرية، ومد جسور التواصل والعلاقات البنّاءة مع مشجعين آخرين من أنحاء القارة.

من جانبه، أشار فهد المطيري، قائد مجلس جماهير المنتخب السعودي أن المشجعين السعوديين قدموا صورة رائعة للدعم والمؤازرة خلال منافسات الأخضر في مونديال قطر 2022. وتابع المطيري: "نتطلع مرة أخرى إلى دعم المشجعين السعوديين لمنتخبنا في كأس آسيا 2023".

وبالنسبة للأستراليين، الذين توجوا بكأس آسيا في عام 2015، تمثل البطولة القارية المقبلة في رحاب دولة قطر فرصة فريدة لبناء روابط دائمة مع غيرهم من المشجعين.

وفي هذا السياق، قالت تارنيتسيميريس، إحدى الداعمات المتحمسات لمنتخب الكانجارو: "توفر لنا البطولة تجربة رائعة للقاء مشجعين أستراليين من أنحاء العالم، حيث تساعد الطبيعة متقاربة المسافات في قطر في بقاء المشجعين الزائرين للدولة في مكان إقامة واحد طوال فترة البطولة، مع الاستفادة من تجربة التنقل السهلة والسلسة في جميع أنحاء البلاد".

من جانبه، أوضح مهدي الكعبي، رئيس رابطة المشجعين العراقيين، بأنه يتمنى أن يحقق منتخب بلاده الفوز ويكرر النجاح المبهر الذي أحرزه في نسخة العام 2007، عندما رفع أسود الرافدين الكأس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في نصر وحّد الملايين من العراقيين وغمر المشجعين من أنحاء العالم بمشاعر لا توصف من الفرح والسعادة.

وأضاف: "تحظى كرة القدم بشعبية واسعة في العراق، فهي أكثر من مجرد رياضة بل منصة جامعة للعراقيين، وللتألق والاحتفال بكل ما هو رائع في مجتمعنا. تمنحنا كأس آسيا الفرصة لمشاركة شغفنا بكرة القدم مع العالم، ولا شك أن المشجعين العراقيين سيحشدون صفوفهم ويتوافدون بأعداد كبيرةلدعم ومؤازرة منتخبنا الوطني في قطر 2023."

وبالنسبة للمشجعين اليابانيين، تحتفظ قطر بمكانة خاصة في قلوبهم، حيث شهد استاد خليفة الدولي المرة الأخيرة التي تُوج فيها منتخب الساموراي الأزرق بكأس آسيا في نسخة عام 2011. ويتطلع المشجعون اليابانيون للعودة مجدداً إلى الاستادات القطرية في البطولة القارية المقبلة، خاصة بعد مشوارهم المتميز في مونديال قطر 2022 مع أداء رفيع المستوى وفوز المنتخب الياباني على ألمانيا وإسبانيا.

وقال هيروكازو تسونودا، أحد أشهر مشجعي منتخب اليابان: "حضرت العديد من نسخ كأس آسيا وكأس العالم، ورغبنا دائماً بالمشاركة في بطولة آسيوية توازي في أهميتها أفضل البطولات في العالم. نحن على ثقة أن كأس آسيا قطر 2023 ستكون أفضل نسخة في تاريخ البطولة، خاصة بعد نجاح قطر في تحقيق استضافة مبهرة في كأس العالم 2022، واطلاعنا على الخطط المعتمدة لاستضافة البطولة القارية المقبلة".

وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة، ما يعد رقماً قياسياً في عدد احتضانها للبطولة القارية، بعد تنظيمها في عامي 1988 و2011. وتشهد كأس آسيا قطر 2023 إقامة المباريات في استادات كأس العالم وذلك لأول مرة في تاريخ الحدث الآسيوي، حيث ستقام المنافسات في تسعة استادات من بينها سبعة استادات مونديالية أقيم على أرضها مباريات في كأس العالم قطر 2022. بما فيها استاد لوسيل الشهير، والذي من المقرر أن يستضيف مباراتي الافتتاح ونهائي كأس آسيا 2023.

وشهدت نسخ سابقة من كأس آسيا فوز السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران والعراق وأستراليا بلقب البطولة الآسيوية، وتتطلع هذه المنتخبات لحصد اللقب مجدداً، ولكن هذه المرة على استادات قطر المونديالية.