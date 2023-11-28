محمد عبد المنعم يخطط للرحيل عن الأهلي

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يتمسك محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي بحلمه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي خاصة بعدما حقق كل الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأحمر كانت آخرها التتويج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

الإعلامي أحمد شوبير صرح اليوم الثلاثاء من خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو أون تايم سبورتس:" محمد عبد المنعم يرغب في الاحتراف بأوروبا، ولن يتنازل عن حلمه".

أضاف:" اللاعب وقع مع إحدى شركات التسويق الأجنبية من أجل تسويقه في أوروبا وتوفير عرض مناسب لرحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب، ضمن الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدوري الممتاز.