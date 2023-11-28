قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية، ثابتة في الـ٤ سنوات الأخيرة، على مستوى الـ٢٧ محافظة، والتي تضم مراكز رصد تابعة للوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ترتفع في مثل هذا الوقت من العام.

ولفت إلى أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي كالإنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا وغيرها، تتشارك في أغلب الأعراض، وهي: العطس والحمى الخفيفة والصداع والتهاب الحلق والسعال وآلام العضلات وانخفاض الشهية.

وذكر أنه «عادة ما يتعافى ما بين ٨٠٪ إلى ٩٠٪ من المصابين دون حاجة لأي أنواع العلاج»، مشددًا على أهمية حصول الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو السرطانية، على نصيحة طبية متقدمة.