أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلاً عن مصدر مطلع، إن هناك لقاء بين رئيسي الموساد ورئيس المخاربرات المركزية الأمريكية، "سي.آي.إيه" ورئيس وزراء قطر، بالدوحة، بشأن إمكانية تمديد الهدنة في غزة.



وأضاف المصدر أن الاجتماع انعقد بحضور مسئولين مصريين بهدف بحث المرحلة التالية من اتفاق محتمل، بحسب ما أفاد موقع الشرق الإخباري في نبأ عاجل نقلاً عن رويترز.



وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن الجهود مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى.



وأوضحت دولة قطر أن هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في غزة، معربة عن أملها في أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، بحسب موقع "الجزيرة نت" الإخباري.