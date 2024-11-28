هيئة الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كل الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 21 11

نخل 17 07

كاترين 14 04

الطور 23 12

طابا 21 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 22 14

العلمين 22 13

مطروح 21 13

السلوم 18 12

سيوة 21 13

رأس غارب 22 15

الغردقة 23 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 16

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 21 10

أبوسمبل 23 11

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 19

المدينة 28 15

الرياض 20 09

المنامة 22 19

أبوظبي 27 22

الدوحة 25 20

الكويت 19 09

دمشق 16 03

بيروت 19 14

عمان 15 07

القدس 16 09

غزة 20 15

بغداد 19 04

مسقط 30 25

صنعاء 24 07

الخرطوم 31 15

طرابلس 22 14

تونس 22 15

الجزائر 18 11

الرباط 27 11

نواكشوط 36 18

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 07 03-

إسطنبول 15 06

إسلام آباد 22 09

نيودلهي 24 11

جاكرتا 33 26

بكين 12 02

كوالالمبور 31 24

طوكيو 18 05

أثينا 19 10

روما 18 06

باريس 08 00

مدريد 15 06

برلين 07 01

لندن 10 07

مونتريال 02 01-

موسكو 01 01-

نيويورك 07 00

واشنطن 10 02-

أديس أبابا 23 09