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فايلر: لا أقلق من مباراة المقاصة

محمود باهي
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 11:51 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 11:51 م

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فكرة القلق قبل مواجهة مصر المقاصة المقبلة في الدوري، والمقرر لها الأول من يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر  بعد المبارة: «لدي حلول عديدة على مقاعد البدلاء لتعويض المصابين».

وأضاف: «لم أقلق من مباراة المقاصة أو أي مباراة قادمة، لدي العناصر التي تعوض أي غيابات».

وكان الأهلي حقق الفوز على ضيفه الزيمبابوي بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويتساوى في صدارة المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني.


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