لوحات فنية لأعمال أساتذة كلية الفنون الجميلة وخريجيها بمعرض متحف محمود سعيد بالإسكندرية

نظم مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، معرضًا فنيًا يتضمن 83 لوحة فنية لأعمال 19 فنانًا بين أساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وعدد من الخريجين من الكلية.

وقال الدكتور محمد عبد السلام الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، في تصريحات لـ "الشروق"، إن المعرض يجسد تجربة فنية فريدة لأول مرة يمتزج فيها بين كل فنان وعالم فنان آخر من جيل مختلف.

وأكد أن المعرض عبر عن التواصل بين الأجيال الجديدة والقديمة كنوع من أنواع العصف الذهني والحراك الفني.

وأضاف عبد السلام، أن تلك التجربة الفنية ستكون بداية لسلسلة من المعارض الفنية الجماعية حاملة نفس الفكرة من اتساع الأفق، متابعا أن الأعمال شملت فنون النحت والتصوير الجداري، والتصوير الفوتوغرافي والنحت البارز والمجسمات والموازييك.

ولفت إلى أن الفنانين المشاركين في المعرض سواء أساتذة "الدكتورة سحر درغام، والدكتور محمود هجرس، والدكتورة مروة عبد الرشيد، والدكتور سارة عبد المقصود، والدكتورة منار الديب"، والخريجين استخدموا تقنيات بصرية حديثة تليق بمكانة الإسكندرية الحديثة في الفن المعاصر سواء في الشكل أو التقنية.