قناة CNN الاقتصادية تبدأ بث برامجها من مركز الخدمات الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي

انضمت قناة CNN الإقتصادية، لمجموعة القنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر، والتي تبث برامجها من مركز الخدمات الإعلامية، التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي والمطل على النيل بمنطقة العجوزة.

يأتي ذلك في إطار سياسة مدينة الإنتاج الإعلامي والتي تحرص علي تقديم أفضل التسهيلات لجذب العديد من القنوات الإخبارية العالمية المتخصصة للبث من خلال المركز بهدف إنجاز مهمتهم الإعلامية علي اكمل وجه.

وتجدر الإشارة إلي أن مركز الخدمات الإعلامية، هو أحد مقرات مدينة الإنتاج الإعلامي والذي تم افتتاحه عام 2019 بغرض بث القنوات الأجنبية والعربية المقيمة في مصر، وفقاً لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، ونظراً لحاجة هذه القنوات للخروج من أستديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالقاهرة.

قامت المدينة بإنشاء هذا المقر لتميز موقعه المطل علي النيل، والذي يتيح تعدد المشاهد واختلاف زوايا التصوير، وزودته بكامل وسائل البث التليفزيوني الحديثة، ضماناً لخروج الرسالة الإعلامية لهذه القنوات بأعلى مستوى وبأفضل صورة ممكنة.