أبو عبيدة: نحن مع شعبنا في ذات الخندق سنبني ما هدمه الاحتلال ونتقاسم لقمة الخبز وشربة الماء

قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "ما يتقنه العدو الجبان هو التدمير والقتل، محاولا عبثا ما يكرره منذ عقود إيصال رسالة وقناعة لشعبنا بعدم جدوى مقاومته".



وأضاف، في كلمة مسجلة له اليوم الخميس: "أننا مع شعبنا في ذات الخندق، سنبني ما هدمه الاحتلال النازي، ونتقاسم مع شعبنا لقمة الخبز وشربة الماء، وسينكسر ويفشل هذا العدوان بقوة الله عما قريب، وسيخرج شعبنا مرفوع الرأس مكللا بالكرامة والمجد، وستكون كل قطرة دم زكية سالت من شهيد أو جريح في هذه الحرب المقدسة شاهدة على النصر والفتح الكبير والتحرير القادم بإذن الله".



واستطرد: "اطمئنوا يا شعبنا العظيم بأنكم بمقاومتكم وصمودكم وثباتكم بطوفان الأقصى قد صنعتم نعش هذا الاحتلال المجرم الزائل، ولطالما كان سفك الدماء البريئة علامة فارقة لتدمير وتدبير ودحر الغزاة، وهذا ثابت وحتمي بنص شرائع السماء وبنماذج التاريخ وتجارب الشعوب".



وقال: "نسأل الله العظيم أن يرحم شهدائنا ويتقبل جهادنا، وأن يشفي جرحانا ويضمد جراح شعبنا، وأن يحرر أسرانا ومسرانا، وأن يثبت مجاهدينا وينصر شعبنا ومقاومتنا وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".