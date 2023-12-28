الفلبين والولايات المتحدة تناقشان سبل تعزيز التعاون بينهما في عام 2024

ناقشت الفلبين والولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرصا مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في العام المقبل، تأسيسا على زيارة العمل الرسمية التي قام بها الرئيس فرديناند ماركوس الابن لواشنطن العاصمة في مايو الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الفلبينية عن بيان لوزارة الخارجية قوله إن وزير الخارجية إنريكي مانالو أعرب في محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن عن تقديره للتحالف والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناولت المحادثات بين مانالو وبلينكن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية إن "مانالو أكد مجددا على اهتمام الفلبين الشديد بحماية سيادتها، وحقوقها السيادية، وولايتها القضائية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على السلام والأمن، وصيانة قواعد النظام الدولي."

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن بيان وزارة الخارجية قوله إن مانالو أكد على أهمية الحوار والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة مع الأطراف الأخرى في السعي من أجل تحقيق هذه الأهداف. ومن ناحية أخرى أكد بلينكن على التزامات الولايات المتحدة القوية تجاه الفلبين "بموجب معاهدة الدفاع المشترك التي تربطنا".