أبو عبيدة: غزة فضحت كل المنظمات الكاذبة التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة

إن "ما رسخه يوم 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، وما تلاه، في ذاكرة شعبنا وأمتنا وفي العالم الحر، وما وجده كذلك في ذاكرة ووعي المحتلين الصهاينة، سيبقى محفورا بعمق كعلامة فارقة في تاريخ صراع شعبنا التاريخي مع هذا الكيان المحتل".



وأشار، في كلمة له مساء اليوم الخميس، إلى أن "ما يقوم به العدو الإسرائيلي على مدار 83 يوما (منذ 7 أكتوبر الماضي) هو محاولة إزالة وطمس وتغيير هذا الأثر الهائل بصورة انكسار الاحتلال وجيشه المجرم، لكن كل شارع وحي في قطاع غزة سيبقى شاهدا على عظمة شعبنا وبأس مقاومينا في مقابل همجية هذا العدو ومن يقف وراءه من أدعياء الحضارة الغربية وحقوق الإنسان".



وتابع: "لقد فضحت غزة كل منظمات ومؤسسات وهيئات الكذب والعار التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة ولحماية وتجميل الصورة البشعة لقوى الظلم والاحتلال والعدوان".