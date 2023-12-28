آبي أحمد خلال يلتقي حميدتي في إثيوبيا: مباحثاتنا تناولت تأمين السلام والاستقرار بالسودان

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه استقبل اليوم الخميس، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والوفد المرافق له.

وأضاف خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن اللقاء شهد التباحث حول تأمين السلام والاستقرار في السودان.

Earlier today I received Mohamed Hamdan Dagalo and his delegation for a discussion on securing peace and stability in the Sudan. pic.twitter.com/D7IDwFTHih — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 28, 2023

وفي وقت سابق، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إنه وصل صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط كرم وحفاوة من الشعب الإثيوبي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونن، كان في استقباله لدى وصوله العاصمة الإثيوبية.

وأشار إلى إجرائه مباحثات مع «ميكونن»، معقبًا: «أتشرف بزيارة أثيوبيا التي ظلت على الدوام إلى جانب شعبنا مساندة وداعمة لأمنه واستقراره».

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان مقتضب، أن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس.

وذكر البيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، كان في استقبال حميدتي، في مطار بولي الدولي لدى وصوله ورحب به.

يأتي ذلك بعدما تأجل اللقاء الذي كان مقررا، اليوم الخميس، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع.

وكانت الخارجية السودانية قد أعربت عن أسفها لما وصفتها بمماطلة قيادة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل.

وقالت الخارجية السودانية إن البرهان أبدى موافقتَه على حضور لقاءِ جيبوتي وكان يستعد للذهاب، مشيرة إلى أن منظمة الإيغاد أبلغتهم بأن قائد قوات الدعم السريع لن يتمكن من الحضور.