آبي أحمد خلال يلتقي حميدتي في إثيوبيا: مباحثاتنا تناولت تأمين السلام والاستقرار بالسودان

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه استقبل اليوم الخميس، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والوفد المرافق له.

وأضاف خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن اللقاء شهد التباحث حول تأمين السلام والاستقرار في السودان.

