مصدر عسكري سوري: إسرائيل استهدفت بالصواريخ نقاط جنوب دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، عن استهداف إسرائيل لنقاط جنوب العاصمة دمشق ليل الخميس/ الجمعة.

وقال المصدر العسكري السوري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "حوالي الساعة 23:05 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق لـ(د.ب.أ)، إنهم سمعوا أصوات: "انفجارات في مناطق جنوب العاصمة دمشق تلاها أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري وقد شوهد انفجار عدد من الصواريخ في الجو".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية في سوريا، في وقت سابق اليوم الخميس، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.