عبد المنعم: الأهلي فاز بالسوبر عن جدارة

قال محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، إن فريقه نجح بجدارة في إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولات النادي بعد الفوز بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات على حساب مودرن فيوتشر.
وأكد عبد المنعم أن الأهلي استطاع أن يسعد جماهيره من خلال الفوز بلقب السوبر رغم أحداث نهائي البطولة، التي تفوق خلالها الفريق في الشوط الأول وأدرك المنافس التعادل في الشوط الثانى، قبل أن يحسم الأهلي الفوز بالمباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين ويتوج باللقب عن جدارة.
ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى الجماهير التي دعمت اللاعبين، وزملائه بالفريق والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الجميع خلال الفترة الماضية، والتي خاض خلالها الأهلي مباريات قوية خلال فترة زمنية قصيرة بداية من كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري.