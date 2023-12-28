عبد المنعم: الأهلي فاز بالسوبر عن جدارة

قال محمد عبد المنعم، لاعب الأهلي، إن فريقه نجح بجدارة في إضافة لقب ‏جديد إلى دولاب بطولات النادي بعد الفوز بكأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات على ‏حساب مودرن فيوتشر.‏

وأكد عبد المنعم أن الأهلي استطاع أن يسعد جماهيره من خلال الفوز بلقب السوبر رغم أحداث ‏نهائي البطولة، التي تفوق خلالها الفريق في الشوط الأول وأدرك المنافس التعادل في الشوط الثانى، قبل أن يحسم الأهلي الفوز بالمباراة ‏بأربعة أهداف مقابل هدفين ويتوج باللقب عن جدارة.‏

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى الجماهير التي دعمت اللاعبين، وزملائه بالفريق والجهاز الفني على ‏المجهود الكبير الذي بذله الجميع خلال الفترة الماضية، والتي خاض خلالها الأهلي مباريات قوية ‏خلال فترة زمنية قصيرة بداية من كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري.