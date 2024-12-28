شن جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم السبت- حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات واعتقال 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة ومعتقلون سابقون.

كما أصيب 3 فلسطينيين على الأقل بجروح ورضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالحجارة في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال رائد حامد رئيس بلدية سلواد، إن "نحو 30 مستوطنًا هاجموا فلسطينيين في المنطقة الغربية من بلدة سلواد، واعتدوا عليهم بالحجارة، مما أدى لإصابة 3 منهم بجروح ورضوض".

وبيّن حامد أن المستوطنين جاؤوا من مستوطنة عوفرة، المقامة على أراضي سلواد والبلدات المجاورة، ومن بينهم مسلحون، وهاجموا الفلسطينيين بشكل مفاجئ، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

310 اعتداءات

ووفق هيئة شؤون الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ مستوطنون 310 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال نوفمبر الماضي وحده، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقتل أحد عناصرها بالعملية المستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال مدن طولكرم ورام الله والخليل والبيرة ونابلس، واعتقلت فلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية مقتل أحد عناصرها خلال عملية "حماية الوطن" المستمرة منذ 14 ديسمبر الجاري في مخيم جنين، بما قالت إنها حملة تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى العملية الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين إلى 9، بينهم 4 من عناصر الأجهزة الأمنية ويزيد جعايصة المطارد من الاحتلال والقيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.