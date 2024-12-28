التحقيق في العثور على جثة عامل غرق داخل محطة مياه بالمنيا

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة عامل عثر عليه غريقا داخل محطة مياه زهرة بمركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقيام عمال محطة مياه زهرة بمركز المنيا، بالعثور على زميلهم "سنهوري. أ، 30 سنة"، غريقا داخل المحطة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة من داخل المحطة، ونقلها إلى مستشفى المنيا العام.

وجرى التحفظ على عمال الوردية، وسط غياب تام من إدارة الشركة التي لم تتحرك حتى لإصدار بيان بالحادث وملابساته، وكيفية العثور على العامل غريقا.