 باكستان ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال - بوابة الشروق
الأحد 28 ديسمبر 2025 10:29 ص القاهرة
باكستان ترفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأحد 28 ديسمبر 2025 - 10:12 ص


أدانت باكستان بشدة أي محاولات لتقويض سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه ورفضت في هذا الصدد إعلان إسرائيل الاعتراف باستقلال ما تسمى بمنطقة أرض الصومال التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية.

وفي بيان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن "هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولا تهدد فقط السلام والاستقرار في دولة الصومال الشقيقة، بل تهدد أيضا المنطقة بأكملها"، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث"يجب أن يتدخل المجتمع الدولي لرفض أي أعمال من هذا القبيل ومنع وردع إسرائيل من تقويض الجهود الحالية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع".

