وزير الخارجية الروسي: الوضع في غزة لا يزال هشا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الحديث عن سلام ثابت في قطاع غزة سابق لأوانه، وأن الوضع هناك لا يزال غير مستقر.



وقال لافروف في مقابلة حول نتائج عام 2025 أجرتها معه وكالة "تاس": "الوضع في غزة لا يزال هشا، وإن الحديث عن سلام دائم سابق لأوانه. تتوارد تقارير بانتظام عن انتهاكات لوقف إطلاق النار، ولا تزال هناك قيود كبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية".

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي قدم مرارا تقييماته للوضع في قطاع غزة، وأضاف: "رحبنا بجهود الوساطة الدولية التي توقفت بفضلها المرحلة الساخنة من النزاع الدامي المستمر منذ أكتوبر، وتم تجنيب الفلسطينيين مجاعة جماعية.

ومع ذلك، حذر لافروف من أن هشاشة الأوضاع على أرض الواقع تلقي بظلالها عليها حالة عدم اليقين بشأن الخطوات اللاحقة في تنفيذ اتفاقيات السلام.



وتساءل الوزير: "كيف يمكن نزع سلاح حماس؟ من سيشارك في قوة الاستقرار الدولية، ومتى سيتم نشرها؟ هل ستنسحب القوات الإسرائيلية، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى؟ هذه مجرد بعض الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة".