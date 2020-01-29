الإمارات: خطة السلام الأمريكية «مبادرة جادة»

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أعلنت الإمارات أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طال انتظارها للشرق الأوسط هي "مبادرة جادة" يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة "الإمارات العربية المتحدة تقدر الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

وأضاف "هذه الخطة هي مبادرة جادة تتناول العديد من القضايا التي أثيرت على مر السنين".

وتابع "الخطة التي تم الإعلان عنها اليوم توفر نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات ضمن إطار دولي تقوده الولايات المتحدة".

كان السفير الإماراتي قد حضر المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الخطة الثلاثاء.