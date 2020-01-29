يوم الأربعاء.. فأل خير على الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، منذ قيادته للنادي الإنجليزي، أكتوبر 2015.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد المدرب الألماني ليفربول في 14 مباراة، في يوم الأربعاء، في الدوري الإنجليزي دون أن يخسر، حيث فاز في 9 مناسبات وتعادل في 5 مباريات.

ويعد كلوب هو أكثر مدير فني في تاريخ المسابقة نجح في الفوز في يوم محدد في تاريخ البريميرليج.

أيضا لم يخسر ليفربول في آخر 21 مباراة بالبريميرليج، يوم الأربعاء حيث فاز 15 وتعادل 6 ، حيث كانت آخر هزيمة تلقها الفريق يوم الأربعاء، بنتيجة 3-1 في ديسمبر 2012 أمام ستوك سيتي بهذا اليوم.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، فيما يحتل المركز الـ17 برصيد 23 نقطة.