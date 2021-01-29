جامعة الإسكندرية في المركز الثاني محليا للعام الثاني على التوالي في تصنيف ويبومترك الأسباني

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن إصدار يناير 2021 للتصنيف الأسباني Ranking Web ‎of Universities أوضح أن جامعة الأسكندرية حافظت على ترتيبها الثاني بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثاني والتي بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية والسابع على مستوى أفريقيا والبالغ عددها 1907 مؤسسات ، ورقم ‏‏837 عالمياً ، وقفزت 137 مركزاً عالمياً عن العام السابق.

وقال رئيس جامعة الأسكندرية في بيان اليوم إن ترتيب Ranking Web ‎of Universities للجامعات والذي أنطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية في أكثر من 200 دولة ويصدر كل ستة أشهر ويستخدم في تقييمه كلا من مؤشرات الويب والتي تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي.

وأضاف "قنصوة" أنه بالإضافة إلى التصنيف السابق فقد أعلنت مؤخراً نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021 وفقاً لما جاء فيGoogle Scholar‏، وجاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية وبلغ عدد ‏الاستشهادات ‏الخاصة بها 199595 مقارنة بعدد استشهادات 145545 العام الماضي والتي شهدت قفزة قدرها 54050 استشهاداً.