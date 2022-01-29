قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه بدأ في مهنة التمثيل في نفس وقت بداية الفنان محمد هنيدي، والفنان الراحل علاء ولي الدين، مشيرًا إلى أن كان يستعين بالفنان علاء ولي الدين في معرفة أساسيات التمثيل.

واستكمل، خلال برنامج «أحلى كلام»، تقديم الفنان أحمد فهمي، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن أول أجر حصل عليه في مهنة التمثيل كان عبارة عن 100 جنيه شهريًا عام 1986، متابعًا: «كنت الوحيد اللي لما بقبض بدفع عشان كنت بعزم ناس على حسابي لحضور المسرحيات».

وتابع، أن والدته رفضت مشاركته في العروض المسرحية أثناء فترة تعليمه الثانيوة، مضيفًا :«قالت لي أنت هتطلع مشخصاتي، وكنا بندرس قواعد اللغة العربية في نصر مسرحي».

وأضاف، أن شقيقه الأكبر جلب والدته إلى أول مسرحية جسد بها شخصية، حتى يؤكد لها أن ما يقوم به له دور كبير، متابعًا: «والدتي فرحت وقتها بالجمهور، إلا أنها بعد أسبوعين قالت لي ما تذاكر وسيبك من التمثيل».