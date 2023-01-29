 أحمد المسلماني يعود لتقديم «الطبعة الأولى» على قناة الحياة - بوابة الشروق
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أحمد المسلماني يعود لتقديم «الطبعة الأولى» على قناة الحياة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

نشر في: الأحد 29 يناير 2023 - 12:29 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 12:30 ص

انطلقت اليوم الحلقة الأولى من برنامج "الطبعة الأولى"، الذي يعود الإعلامي أحمد المسلماني، لتقديمه عبر قناة الحياة، في الثامنة والنصف مساء لمدة ٥ أيام أسبوعيا، من السبت إلى الأربعاء.

يسلط الضوء على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي تستعرضها الصحف المصرية، كما يحلل العديد من الأخبار الهامة التي تمس المواطنين.

يأتي البرنامج تحت شعار "هدفنا صناعة الأمل"، ويسلط الضوء على نجاحات الدولة المصرية وأبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها مثل برنامج "حياة كريمة"، كما يرسخ من خلال حلقاته مبدأ "المعرفة أولًا والثقافة للجميع".

 

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