حلّ وحدة في شرطة ممفيس الأمريكية بعد مقتل تاير نيكولز

ورحبت عائلة نيكولز بالقرار في بيان صادر عن محاميهم، ووصفوه بأنه "مناسب ومتناسب مع الوفاة المأساوية لتاير نيكولز، وهو أيضاً قرار لائق وعادل لجميع مواطني ممفيس".

وتم إطلاق الوحدة في أكتوبر 2021 مع التركيز على الجرائم عالية التأثير، مثل سرقة السيارات والجرائم المتعلقة بالعصابات.

وفي الأسبوع الماضي فُصل الضباط الخمسة وهم تاداريوس بين وديميتريوس هالي وديزموند ميلز جونيور وإيميت مارتن الثالث وجاستين سميث.

واحتجزوا يوم الخميس، حيث يواجه كل منهم اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والاعتداء المشدد والاختطاف المشدد وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي.

وأفرج عن أربعة من الخمسة بكفالة بحلول صباح الجمعة، وفقاً لسجلات السجن.

"الوحدة التي قتلت تاير تم حلّها بشكل دائم"، حسبما صرخ أحد المتظاهرين في مكبر صوت في ممفيس قبل أن ينفجر الحشد في الهتاف.

وعلى الرغم من هطول الأمطار، تجمعت المجموعة المكوّنة من أقل من مئة محتج في الساحة أمام مقر شرطة ممفيس للمطالبة بتغيير نظام الشرطة الذي قالوا إنه يجعل من العادي معاملة السود بوحشية في ممفيس وفي جميع أنحاء البلاد.

وقال كاسيو مونتيز، أحد منظمي الاحتجاج، إن "ممفيس تتخذ موقفاً". وأضاف "هذا يعني أننا نفعل شيئاً صحيحاً".

وتعهد مونتيز بأنه وغيره من المنظمين في المجتمع سيواصلون الضغط على قائد شرطة ممفيس سي جيه ديفيس ومسؤولي المدينة حتى "يتم تلبية مطالب المجتمع"، بما في ذلك إصلاح وحدة الجريمة المنظمة في الإدارة.

وفي مقابلة مع بي بي سي نيوز يوم الجمعة، قالت ديفيس إن وحدة العقرب تم إنشاؤها لتكون "أكثر استجابة" و"أكثر استباقية" للعنف المسلح في المدينة. لكنها اعترفت بأن الضباط الذين ضربوا تاير نيكولز بوحشية "قرروا الخروج عن المسار".

وفي مقابلة مع بي بي سي نيوز يوم الجمعة، قالت ديفيس إن وحدة العقرب تم إنشاؤها لتكون "أكثر استجابة" و"أكثر استباقية" للعنف المسلح في المدينة. لكنها اعترفت بأن الضباط الذين ضربوا تاير نيكولز بوحشية "قرروا الخروج عن المسار".

وقالت: "نجري تقييماً فردياً لجميع الوحدات. هذه خطوة ضرورية. نريد أن نكون شفافين تماماً أمام المجتمع".

لكن بالنسبة للبعض، فإن مشكلة عنف الشرطة متجذرة أكثر مما يمكن لأي إصلاح معالجته.

وفي مسيرة يوم السبت، حملت ألي واتكينز من ممفيس لافتةً كُتب عليها "جميع رجال الشرطة يدعمون التفوّق الأبيض".

وقالت إن اللافتة دقيقة تاريخياً، لأن تاريخ الشرطة في الولايات المتحدة بدأ بدوريات العبيد.

وأضافت: "هذه ليست قضية فساد في الولايات المتحدة، إنها قضية حقيقة أن النظام قد بُني ضد الأجساد السوداء". وأضافت أنه إذا كان النظام معطل، فإن الطريقة الوحيدة لإصلاحه هي البدء من جديد.

وقالت الشرطة في البداية إن نيكولز أوقف للاشتباه في قيادته المتهورة، وهو ما لم يتم إثباته. وتوفي في المستشفى بعد ثلاثة أيام، في 10 يناير/كانون الثاني.

ونيكولز أسود البشرة، وكذلك جميع الضباط الخمسة المتهمين في القضية.

ونشرت إدارة شرطة ممفيس 4 مقاطع فيديو مصورة لعملية إيقافه وما تلاها من عنف يوم الجمعة. وتجاوز إجمالي الفترة الزمنية للمقاطع ساعة من الزمن.

وخرجت احتجاجات سلمية في ممفيس مساء الجمعة بعد نشر مقاطع الفيديو، حيث أغلق بعض المتظاهرين طريقاً سريعاً رئيسياً في المدينة، بينما نظمت مظاهرات صغيرة في أماكن أخرى من البلاد.

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تطالب بالعدالة لنيكولز ووضع حد لـ"إرهاب الشرطة".