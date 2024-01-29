وليد صلاح عبد اللطيف: لن نصل لكأس العالم ببقاء فيتوريا

أكد وليد عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا مدرب شخصيته ضعيفة وفنياته أضعف، لافتا إلى أن مدرب منتخب الأرجنتين يحصل على مرتب أقل من فيتوريا، 2مليون و400 ألف دولار في العام الواحد.

وأشار وليد عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن فيتوريا تأثر بالإعلام والضغط، و200 ألف يورو يجذبوا أفضل مدرب في العالم، منوها أن هناك أخطاء كبيرة في أداء اللاعبين.

وتابع نجم منتخب مصر السابق: منتخب مصر لم يفوز بأي مباراة مع الفرق الأربع، وفيتوريا لو استكمل عقده مع المنتخب لن نصل لكأس العالم.

واستكمل وليد عبد اللطيف: هناك مسئولية كبيرة على إداري والمشرف العام على المنتخب بسبب التصريحات التي خرجت من اللاعبين خلال المعسكر.

واختتم: منتخب مصر يحتاج مدربين أجانب، والمصري لن يتحمل، وطالما توافرت الأموال أرشح المدرب الأجنبي.