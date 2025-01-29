كييف تعلن إسقاط 29 من أصل 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من أصل 57 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 57 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى مقلدة، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها كورسك وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز إسكندر – إم تم إطلاقه من تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء، أسقطت القوات الأوكرانية 29 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق خاركوف وبولتافا وسومي وكييف وتشرنيجوف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي ودنيبروبيتروفسك وأوديسا.

وأضاف البيان، أن 14 طائرة مسيرة انحرفت عن مساراتها المقصودة.

وقال إن الهجوم تسبب في وقوع أضرار في مناطق ميكولايف وأوديسا وخاركوف وكييف وسومي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.