وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود ونحتفظ بحقنا في حماية مصالحنا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشئون الهجرة، إن «المسار التفاوضي حول سد النهضة وصل إلى طريق مسدود»، مشددا أن «مصر تحتفظ بحقها الذي كفله القانون الدولي بحماية مصالحها في حال تعرضها للخطر والضرر».

جاء ذلك خلال مقابلة لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» ، على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف.

وتابع: «للأسف الشديد الموقف المُتعنت من الطرف الآخر؛ أدى إلى هذا الجمود والطريق المسدود».

وأضاف: «انخرطنا في مفاوضات بحسن نية من جانبنا على مدار 13 عاما، ولكن للأسف لم نصل إلى شيء؛ بل تم استغلال المفاوضات لفرض رؤية معينة وأمر واقع».

ورد على تساؤل الإعلامي نشأت الديهي، حول تدخل أطراف أخرى بعملية الوساطة، قائلا: «بكل وضوح: المسار التفاوضي وصل إلى نهايته وطريقه المسدود».