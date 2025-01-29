محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال إنشاء السوق الحضري في المدينة

أجرى اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء السوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية، وأعمال تطوير طريق أم كلثوم وأعمال رصف وتطوير طريق السحارة "طريق المقابر" بمنطقة أبو عطوة، مختتما جولته بتفقد مسار الطريق المقترح رصفه بمنطقة الحمادات، وصولًا لعزبة آدم وربطه بطريق البلاجات.

ويضم السوق الحضري 118 محلًا، ومكاتب إدارية وأمن، كافتيريا، مسطحات خضراء، دورات مياه رجال، دورات مياه سيدات، ممرات إنترلوك، وموقف سيارات، ومن المنتظر افتتاحه خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطريق العام بمدينة الإسماعيلية.

والتقى "جلال"، بعدد من المواطنين والأهالي، واستمع لطلباتهم وشكواهم، ووعد باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ مطالبهم في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد مسار الطريق المقترح رصفه بمنطقة الحمادات على الطبيعة لربطها بطريق عزبة آدم، وصولا لميدان الملك فهد بنهاية طريق البلاجات بحي أول مدينة الإسماعيلية.