أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الأربعاء أن إيراداتها للربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر بلغت 3ر81 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز تبني أدوات الذكاء الاصطناعي عالميا.

وسجلت الشركة صافي أرباح للربع بلغ 9ر30 مليار دولار، أو 14ر4 دولار للسهم الواحد، متجاوزا بذلك توقعات وول ستريت. ولم تشمل هذه النتائج تأثير استثمارات مايكروسوفت في شركة أوبن أيه آي ، المطورة لبرنامج تشات جي بي تي.

وبحسب محللين استطلعت آراءهم مؤسسة فاكت ست ريسيرش ، كان من المتوقع أن تحقق مايكروسوفت أرباحا قدرها 91ر3 دولار للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 31ر80 مليار دولار للربع المذكور.

وبلغت أرباح مايكروسوفت مستوى أعلى عند 5ر38 مليار دولار، أو 16ر5 دولار للسهم، عند استبعاد استثماراتها في أوبن أيه آي، وهو ما يعكس ممارسة محاسبية جديدة قالت الشركة إنها ستعتمدها مستقبلا.

وتعكس هذه الاستثمارات عملية إعادة الهيكلة التي شهدتها أوبن أيه آي العام الماضي؛ إذ تملك مايكروسوفت حصة تبلغ حوالي 27% أو ما قيمته 135 مليار دولار، في الشركة الناشئة التي تحولت من منظمة غير ربحية إلى شركة نفع عام ربحية.

ورغم أنها لم تعد المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية لشركة أوبن أيه آي، وهي العلاقة التي ساعدت في تمويل النمو المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي، ستحتفظ مايكروسوفت بالحقوق التجارية لمنتجات أوبن أيه آي حتى عام 2032.

وبلغت مبيعات قطاع الحوسبة السحابية الذي يركز على الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت 9ر32 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بزيادة قدرها 29 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 4ر32 مليار دولار.

وعلى الرغم من تخطي التوقعات، انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة تقارب 5 % في تداولات ما بعد الإغلاق عقب صدور تقرير الأرباح.