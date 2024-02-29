محافظ الدقهلية: إنشاء مصنع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بجمصة باستثمارات 150 مليون دولار

إنشاء خامس أكبر مصنع لإنتاج وصهر وتشكيل الحديد الصلب بالدولة في المنطقة الصناعية بجمصة



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار ومدير ووكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة، وأعضاء من الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمصانع المتوقفة عن التشغيل والإنتاج بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية بجمصة.



وقال "مختار"، في بيان له اليوم الخميس، إن المرور يستهدف الوقوف على أسباب توقف هذه المصانع عن الإنتاج وبحث مشاكلها والمعوقات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، من أجل إعادة تشغيلها للعمل على زيادة الإنتاج دعما للاستثمار بالدقهلية والاقتصاد القومي للدولة بوجه عام.



كما كلف المحافظ، وكيلي وزارة الإسكان والزراعة، ومدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، بسرعة دراسة إنشاء محطة كهرباء لخدمة مصنع الحديد والصلب الجاري إنشاؤه بالمنطقة على مساحة 100 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، لافتًا إلى أن هذا المصنع يستهدف إنتاج 50 ألف طن حديد صلب شهريًا والذي يعد خامس مصنع لصهر وإنتاج وتشكيل الحديد الصلب بالدولة.



وأضاف المحافظ: "حريصون على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة وعبء الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة"، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود من أجل تحويل الدقهلية إلى عاصمة مصر الصناعية، لا سيما في ظل أنها تعد الآن عاصمتها الطبية.



وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال، ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، لافتًا إلى أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة، وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.