 إصابة 8 عمال في حادث تصادم سيارتي نقل بمنطقة الصف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 8 عمال في حادث تصادم سيارتي نقل بمنطقة الصف

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:22 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:22 م

أصيب 8 عمال بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتي نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين نقل محملين بعدد من العمال، مما أسفر عن إصابة 8 منهم، نقلوا إلى مستشفى أطفيح لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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