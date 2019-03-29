دعوى قضائية ضد «بوينج» في أمريكا بسبب حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

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أقام أمس الخميس، أقارب أحد الركاب الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة في إثيوبيا دعوى قضائية ضد شركة "بوينج" الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات.

وجاء في الدعوى التي أقامتها أسرة جاكسون موسوني أمام محكمة في شيكاغو، أن "بيونج" قامت بتصميم نظام تحكم جديد للطائرة "بوينج 737 ماكس 8"، على نحو معيب، وهو ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة الإثيوبية التي تحطمت يوم 10 مارس.

وزعمت الدعوى أيضا أن "بوينج" لم تحذر الطيارين بشأن هذا العيب الذي تقول إنه يدفع مقدمة الطائرة إلى الهبوط بشكل تلقائي وخاطئ.

وتم حظر الطائرات 737 ماكس 8 في أنحاء العالم بعد فترة وجيزة من الحادث، والذي كان الثاني لطائرة من هذا الطراز منذ نوفمبر.

وشهد الحادثان معا مقتل 346 شخصا.

وطالب المدعون بتعويض عن الأضرار وإقامة محاكمة في ولاية إلينوي حيث يوجد مقر "بوينج".

ولم ترد بوينج على الفور على طلب للتعليق.

وأعلنت "بوينج" تحديث برمجيات تحكم الرحلات في طائراتها أمس الأربعاء، وهو أمر لا يزال يتطلب موافقة هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية.